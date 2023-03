Bruno Astori: «Il 4 marzo non ci annichilisce più. Rivivo Davide nelle persone in cui ha lasciato qualcosa» (Di sabato 4 marzo 2023) Bruno Astori, fratello di Davide, ha parlato nel giorno dell’anniversario della morte dell’ex calciatore al Corriere dello Sport Bruno Astori, fratello di Davide, ha parlato nel giorno dell’anniversario della morte dell’ex calciatore al Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Il 4 marzo non ci annichilisce più. Molti sostengono che rivivere quel 4 marzo 2018 voglia dire farsi del male. In realtà, quando ripenso a quella batosta, ho come la sensazione che, parlandone, incorra quasi nell’effetto opposto. Io riesco a rivivere Davide nelle persone in cui lui ha lasciato qualcosa. Pioli? Ci siamo tenuti in costante rapporto dopo la Fiorentina perché ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023), fratello di, ha parlato nel giorno dell’anniversario della morte dell’ex calciatore al Corriere dello Sport, fratello di, ha parlato nel giorno dell’anniversario della morte dell’ex calciatore al Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Il 4non cipiù. Molti sostengono che rivivere quel 42018 voglia dire farsi del male. In realtà, quando ripenso a quella batosta, ho come la sensazione che, parlandone, incorra quasi nell’effetto opposto. Io riesco a riviverein cui lui ha. Pioli? Ci siamo tenuti in costante rapporto dopo la Fiorentina perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : ???Il fratello di #Astori ricorda Davide ?? - dolce_e_viola : RT @CronacheTweet: Era la mattina di domenica 4 marzo 2018. A Udine, nell’albergo in cui la Fiorentina era in ritiro prima della partita, i… - Fiorentinanews : Bruno Astori: “Vi racconto il gesto di Davide, quando mio figlio decise di comprare la maglia di Simeone. Ciò che m… - infoitsport : Bruno Astori, fratello di Davide: “Il 4 marzo non ci annichilisce più” - BiagioSdC : RT @CronacheTweet: 5 anni fa ci lasciava Davide Astori. Uno dei suoi fratelli, Bruno, lo ha ricordato insieme a noi ?? -