Brucia il deposito di carborante: è strage in Indonesia (Di sabato 4 marzo 2023) È di almeno 17 morti, fra cui almeno due bambini, e decine di feriti il bilancio delle vittime di un incendio scoppiato a Giacarta in un deposito di carburante di proprietà statale, domato solo grazie a un massiccio intervento dei vigili del fuoco durato diverse ore. La polizia ha aperto un'indagine per appurare le cause dell'incendio: secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato causato dallo scoppio di una conduttura. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) È di almeno 17 morti, fra cui almeno due bambini, e decine di feriti il bilancio delle vittime di un incendio scoppiato a Giacarta in undi carburante di proprietà statale, domato solo grazie a un massiccio intervento dei vigili del fuoco durato diverse ore. La polizia ha aperto un'indagine per appurare le cause dell'incendio: secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato causato dallo scoppio di una conduttura.

