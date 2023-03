Brozovic via, l’Inter si cautela: colpo da 30 milioni (Di sabato 4 marzo 2023) Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da disputare. Molte società, nonostante una seconda parte di stagione da giocare, sembrano già proiettate… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 4 marzo 2023) Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da disputare. Molte società, nonostante una seconda parte di stagione da giocare, sembrano già proiettate… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilnegro78 : @wazzaCN Io venderei anche Onana per far plusvalenza e prenderei Vicario che è il portiere Italiano più forte in se… - GiovanBis : @ale1980cro @Mcclane272 Il suo ruolo... ha iniziato 2 mesi fa perché si è rotto Brozovic, ma è 'il suo ruolo'. In d… - ge23official : #Calciomercato #Inter , #Brozovic non è indispensabile - FTuidder : @RiccardoDanna1 Purtroppo penso che alla fine della fiera andrà via realmente Brozovic e al suo posto arriverà kessie - tiathe96er : RT @Ric_BamBam: Mi sono sempre stati sul cazzo i chiacchieroni. Calhanoglu, saresti il primo che cederei per sistemare il bilancio e non s… -