Brozovic cerca la sua svolta: col Lecce serve un segnale dal campo (Di sabato 4 marzo 2023) In Inter-Lecce serve un passo avanti da Marcelo Brozovic. Il croato non ha ancora ritrovato il suo miglior rendimento, e la squadra ha bisogno del suo leader. PARTITA IN CUI DIMOSTRARE – Inter-Lecce sarà un test per Marcelo Brozovic. Il croato è tornato titolare da due partite. Nell’ultima col Bologna anche capitano. Ma il suo rendimento in campo non è ancora quello dei tempi migliori. E con la squadra in un momento delicato serve una risposta proprio da lui. STAGIONE DIFFICILE – Il croato infatti in questa stagione si è visto poco. Almeno in maglia Inter. Titolare all’inizio, nel momento collettivo più difficile. Poi infortunato. E di fatto ancora non tornato. Complice il Mondiale ci ha messo cinque mesi a tornare titolare. Ma il rendimento non è ancora il suo, quello ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023) In Inter-un passo avanti da Marcelo. Il croato non ha ancora ritrovato il suo miglior rendimento, e la squadra ha bisogno del suo leader. PARTITA IN CUI DIMOSTRARE – Inter-sarà un test per Marcelo. Il croato è tornato titolare da due partite. Nell’ultima col Bologna anche capitano. Ma il suo rendimento innon è ancora quello dei tempi migliori. E con la squadra in un momento delicatouna risposta proprio da lui. STAGIONE DIFFICILE – Il croato infatti in questa stagione si è visto poco. Almeno in maglia Inter. Titolare all’inizio, nel momento collettivo più difficile. Poi infortunato. E di fatto ancora non tornato. Complice il Mondiale ci ha messo cinque mesi a tornare titolare. Ma il rendimento non è ancora il suo, quello ...

