Broadchurch | dopo 10 anni è ancora la migliore serie crime d' Europa

Leggi su movieplayer

(Di sabato 4 marzo 2023) David Tennant, Olivia Colman, le scogliere del Dorset, un crimine orribile, tre stagioni dalla scrittura marmorea: a diecidalla prima messa in onda vi spieghiamo perchéla migliord'. Una domanda e la scrittura che si accende in un lampo: chi ha ucciso il piccolo Danny Latimer, lasciando il suo corpo sotto una scogliera che sembra un gigante addormentato? Per rispondere all'impressionante quesito bisogna fare un passo indietro di dieci, quando la serialità contemporanea erauna bozza in cerca di approvazione. Anzi, superiamo abbondantemente i diecie finiamo nel 2011, praticamente la preistoria della tv, se consideriamo tutto ciò che è arrivato. Nel ...