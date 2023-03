Brasile, per la panchina c'è anche Zidane (Di sabato 4 marzo 2023) Il PSG rischia di veder sfumare l'opzione Zinedine Zidane per la panchina: stando alla stampa francese, il Brasile pensa anche a Zizou per... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) Il PSG rischia di veder sfumare l'opzione Zinedineper la: stando alla stampa francese, ilpensaa Zizou per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MirtaGranda : #Cuba, #Argentina, #Messico, #Brasile e #Colombia intendono creare un sistema di importazione di prodotti chiave pe… - HSkelsen : Hanno votato contro i Paesi controllati/supportati militarmente dalla Russia (Bielorussia, Mali, Armenia, Siria, ec… - sportli26181512 : Brasile, per la panchina c'è anche Zidane: Il PSG rischia di veder sfumare l'opzione Zinedine Zidane per la panchin… - iampenlau : @MangelaVilo Infatti parlavo della coppia italia-brasile che in quel particolare episodio è spiccata per la spinta… - Flavr7 : RT @Lukyluke311: Le due navi da guerra iraniane IRIS Makran e IRIS Dena lasceranno oggi il Brasile per dirigersi verso il Canale di Panama. -