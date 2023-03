Bonus Nido 2023: via alle domande per richiedere il rimborso. Ecco come fare (Di sabato 4 marzo 2023) Il Governo Meloni punta al sostegno economico delle famiglie con i figli e alla genitorialità, per questo sono stati confermati diversi Bonus volti a sostenere la natalità. Oltre all’Assegno Unico Universale, l’Esecutivo ha confermato un altro interessante Bonus, il Bonus Nido 2023. Il Bonus Asilo Nido può essere richiesto dalle famiglie che hanno figli e figlie che frequentano gli asili Nido privati autorizzati e/o pubblici e per il pagamento delle forme di assistenza domiciliare, in caso di gravi malattie, fino al compimento dei 3 anni. Per ricevere il rimborso dall’INPS è necessario presentare un’apposita domanda: Ecco le istruzioni da seguire. Bonus asilo Nido: ... Leggi su blowingpost (Di sabato 4 marzo 2023) Il Governo Meloni punta al sostegno economico delle famiglie con i figli e alla genitorialità, per questo sono stati confermati diversivolti a sostenere la natalità. Oltre all’Assegno Unico Universale, l’Esecutivo ha confermato un altro interessante, il. IlAsilopuò essere richiesto dfamiglie che hanno figli e figlie che frequentano gli asiliprivati autorizzati e/o pubblici e per il pagamento delle forme di assistenza domiciliare, in caso di gravi malattie, fino al compimento dei 3 anni. Per ricevere ildall’INPS è necessario presentare un’apposita domanda:le istruzioni da seguire.asilo: ...

