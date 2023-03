Bomba carta dei tifosi della Lazio | bambino portato in ospedale | rischia di perdere gli arti

(Di sabato 4 marzo 2023) Un ragazzino è ricoverato all’San Paolo di Napoli dopo lo scoppio di unalanciata dai. Il Napoli subisce la prima sconfittastagione al Maradona, ma i protagonistigara sono stati i. Dal settore ospiti, icapitolini, hanno intonato i soliti cori contro Napoli tra cui “Vesuvio lavali col fuoco“, coperti poi dai fischi dei napoletani. Nel primo tempo, per un paio di volte, ihanno lanciato petardi, bombee o fumogeni a ridosso del campo, sulla pista d’atletica. La torcida di casa ha pensato soprattutto alle squadre in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : Un ragazzino è ricoverato al PS dell'ospedale San Paolo dopo lo scoppio di una bomba carta lanciata dai tifosi dell… - cmdotcom : #NapoliLazio: bomba carta dal settore ospiti esplode in mano a un bambino, d'urgenza in ospedale - 33_uor : RT @MarcoGiordano6: Un ragazzino è ricoverato al PS dell'ospedale San Paolo dopo lo scoppio di una bomba carta lanciata dai tifosi della La… - tinivicamyloves : RT @MarcoGiordano6: Un ragazzino è ricoverato al PS dell'ospedale San Paolo dopo lo scoppio di una bomba carta lanciata dai tifosi della La… - dariazzo_ : RT @cmdotcom: #NapoliLazio: bomba carta dal settore ospiti esplode in mano a un bambino, d'urgenza in ospedale -

