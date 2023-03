Bologna | tegola Dominguez | tre settimane di stop

(Di sabato 4 marzo 2023) Nico, centrocampista del, dovrà stare fuori per almeno tre. Ecco il report del club rossoblù Nico, centrocampista del, dovrà stare fuori per almeno tre. Ecco il report ufficiale del club rossoblù. REPORT – Allenamento mattutino con esercitazioni tattiche e partitella finale oggi per i rossoblù a due giorni dalla gara col Torino. Nicolasnon si è unito al gruppo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato nell’allenamento di ieri. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo per poi intraprendere un percorso di riabilitazione, i tempi di recupero previsti sono di tre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nico Dominguez, centrocampista del, dovrà stare fuori per almeno tre settimane. Ecco il report del club rossoblù Nico Dominguez, centrocampista del, dovrà stare fuori per almeno tre settimane. Ecco il report ufficiale del club rossoblù. REPORT - Allenamento mattutino con esercitazioni tattiche e partitella finale oggi per i rossoblù a due ...

Nico Dominguez, centrocampista del Bologna, dovrà stare fuori per almeno tre settimane. Ecco il report del club rossoblù Nico Dominguez, centrocampista del Bologna, dovrà stare fuori per almeno tre se ...