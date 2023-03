Bologna, Motta: “Fa piacere ascoltare elogi nei confronti del club. Torino avversario aggressivo” (Di sabato 4 marzo 2023) Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida tra Bologna e Torino, in programma lunedì al Dall’Ara: “Affrontiamo una squadra fisica ed in grado di giocare bene a calcio, guidata da un allenatore di grande carattere. La squadra si è allenata bene e molto dipenderà dal modo in cui verrà approcciata la partita. Tutto il resto è una conseguenza”. E ancora sull’avversario: “Giocano bene sia in fase offensiva che difensiva, su entrambe le fasce. Non fanno giocare le squadre avversarie e sono molto propositivi. Noi dobbiamo stare molto attenti quando non abbiamo la palla, stare compatti e lasciargli meno spazi possibili”. I rossoblù stanno stupendo tutti da quando Motta siede sulla panchina e sono giustamente arrivate le lodi per il tecnico: “Fa sempre piacere ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Thiagoè intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida tra, in programma lunedì al Dall’Ara: “Affrontiamo una squadra fisica ed in grado di giocare bene a calcio, guidata da un allenatore di grande carattere. La squadra si è allenata bene e molto dipenderà dal modo in cui verrà approcciata la partita. Tutto il resto è una conseguenza”. E ancora sull’: “Giocano bene sia in fase offensiva che difensiva, su entrambe le fasce. Non fanno giocare le squadre avversarie e sono molto propositivi. Noi dobbiamo stare molto attenti quando non abbiamo la palla, stare compatti e lasciargli meno spazi possibili”. I rossoblù stanno stupendo tutti da quandosiede sulla panchina e sono giustamente arrivate le lodi per il tecnico: “Fa sempre...

