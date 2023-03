Bologna | Motta | 'Arnautovic darà il suo contributo | che giochi o meno Non parliamo di Thiagomottismo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - FcInterNewsit : Bologna, Thiago Motta: 'Il tridente? Contro l'Inter ha funzionato, ma tutti possono fare meglio' - bologna_sport : Thiago Motta: 'Fa piacere quando sento parlare bene del Bologna. Torino? Squadra da rispettare' - Fantacalcio : Torino-Bologna: la conferenza di Thiago Motta - infoitsport : Repubblica – Pecci: “Il Bologna sta lavorando meglio del Toro. Motta? Non mi ha stregato” -

Commenta per primo Thiago, allenatore del, ha presentato così la sfida al Torino. A parte il frofait di Dominguez appena comunicato, tutti gli altri sono a disposizione. L'abbondanza è un alleato o la mette in ...Le parole di Eraldo ...Come ha detto Thiago, il tecnico del: un 3 - 5 - 2 può essere un sistema aggressivo e un 4 - 3 - 3 cauto, difensivo. Il modo in cui i giocatori sono disposti, a suo avviso, non dice ...

Torino-Bologna: la conferenza di Thiago Motta Fantacalcio ®

Questo pomeriggio, a due giorni da Torino-Bologna, ha parlato in conferenza stampa Thiago Motta. ''Quando giocavo avevamo sempre cose da rispettare nel campo, ma alla fine la decisione finale la ...In una lunga intervista rilasciata al Resto del Carlino, Jhon lucumì si è raccontato, partendo dalla sua infanzia vissuta a ...