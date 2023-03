Bologna “è diventata una città sicura”: il prefetto convoca una conferenza stampa per celebrare il “modello Piantedosi” (Di sabato 4 marzo 2023) Bologna finalmente è diventata “una città piuttosto sicura”. Gli ultimi decenni, in cui è sempre stata stabilmente ai primi posti della classifica dei centri più afflitti dalla criminalità, a quanto pare sono ormai alle spalle. A determinare questa sorprendente svolta, come hanno riferito in un incontro con la stampa il prefetto Attilio Visconti e la Questora Isabella Fusiello, insieme all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, è stato quello che hanno chiamato il “modello Piantedosi”, perché pensato dal ministro dell’Interno che lo ha illustrato il 21 gennaio scorso, quando è intervenuto, proprio a Bologna, al comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica. Visconti e Fusiello hanno ripetuto più volte quanto sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023)finalmente è“unapiuttosto”. Gli ultimi decenni, in cui è sempre stata stabilmente ai primi posti della classifica dei centri più afflitti dalla criminalità, a quanto pare sono ormai alle spalle. A determinare questa sorprendente svolta, come hanno riferito in un incontro con lailAttilio Visconti e la Questora Isabella Fusiello, insieme all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, è stato quello che hanno chiamato il “”, perché pensato dal ministro dell’Interno che lo ha illustrato il 21 gennaio scorso, quando è intervenuto, proprio a, al comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica. Visconti e Fusiello hanno ripetuto più volte quanto sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Bologna “è diventata una città sicura”: il prefetto convoca una conferenza stampa per celebrare il “modello Pianted… - Phaseit0It : @NicolaPorro Bologna è diventata invivibile da ogni punto di vista. Una persona di centrodestra non può esprimere p… - infoitcultura : Dove viveva Lucio Dalla a Bologna, la casa in Via D'Azeglio diventata museo - Leviack88____ : RT @_itsashame: @Leviack88____ Evvai e poi tutti a bologna per strada a ubriacarsi e vomitare cantando bella ciao, piango, la sinistra è di… - _itsashame : @Leviack88____ Evvai e poi tutti a bologna per strada a ubriacarsi e vomitare cantando bella ciao, piango, la sinis… -