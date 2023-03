(Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura, con l'accusa per otto esponenti dei collettivi e centri sociali didi lesioni e rapina ai danni di alcunidi Azione universitaria, a sinistra tutto tace., da parte della neo-segretaria del Pd Ellyo del segretario dei 5stelle Giuseppe, all'aggressione ai danni di una decina didida parte di una ventina di appartenenti a collettivi e centri sociali. Nel giorno in cui tutta la sinistra è scesa in piazza a Firenze a seguito degli episodi diaccaduti davanti al liceo Michelangiolo, episodio su cui gli inquirenti devono fare ancora luce e su cui prende sempre più corpo l'ipotesi di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vocedelpatriota : Scuola. De Priamo (FdI): sinistra non condanna aggressione a studenti di destra a Bologna - TV7Benevento : Bologna: De Priamo (Fdi), 'nessuna condanna Schlein e Conte su violenza a studenti destra' -… - Agenparl : SCUOLA. DE PRIAMO (#Fdi): SINISTRA NON CONDANNA AGGRESSIONE A STUDENTI DI DESTRA A BOLOGNA - -

... nel corso di una manifestazione a, appeso a testa in giu' un pupazzo raffigurante il ... Il capogruppo di FDI in consiglio comunaleBocchi, ha annunciato una interrogazione alla giunta ...... nel corso di una manifestazione a, appeso a testa in giu' un pupazzo raffigurante il ... Il capogruppo di FDI in consiglio comunaleBocchi, ha annunciato una interrogazione alla giunta ...

Bologna: De Priamo (Fdi), 'nessuna condanna Schlein e Conte su ... Gazzetta di Reggio

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura, con l’accusa per otto esponenti dei collettivi e centri sociali di Bologna di lesioni e rapina ai danni di alcuni st ...