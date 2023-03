Bollo auto arriva la tremenda stangata e la data cambia di nuovo | La nuova multa è davvero pesante

(Di sabato 4 marzo 2023)laper il. Adesso ladi, così come la(sempre più) Ilè senza dubbio una delle tasse più odiate dagli italiani. Tuttavia, è anche una tassa necessaria che serve a finanziare le spese pubbliche, come la manutenzione delle strade.no gli aumenti per il: ecco di che cosa si tratta (Credits foto: Ansa) – Ilovetrading.itInoltre, il mancato pagamento delpuò comportare multe e sanzioni molto salate. Purtroppo, ci sono cattive notizie per molti cittadini, in quanto è prevista una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Esenzione bollo auto: come difendersi in caso di diniego? La scappatoria per non pagare la tassa è questa - MCalcioNews : Esenzione bollo auto: come difendersi in caso di diniego? La scappatoria per non pagare la tassa è questa - ilbaku : @ngiocoli @Cr1st14nM3s14n0 37.000€, senza bollo e superbollo, per un auto con oltre 400 cavalli e un’accelerazione… - DODO_from_roma : @gasparripdl @ForzaltaIia @GPichetto merito se di merito si vuole parlare è dei tedeschi, se poi dobbiamo trattare… - VanniniSilvio : @andreadortenzio Un tavolo tecnico su quanto ci costa pagare con PagoPA lo faranno? Fino a pochi anni fa molti paga… -

L'unico limite è che questo rimedio non è più praticabile dal momento in cui l'Ente impositore (come l'Agenzia delle Entrate per le imposte statali, la Regione per ile il Comune per l'Imu)...Dimenticato di pagare ilAttenzione la tolleranza è minima! Tra le spese più odiate dagli italiani, la tassa automobilistica deve essere pagata obbligatoriamente ogni anno da tutti coloro ...... per avere una maggiore comprensione del livello di risparmio ottenibile con unelettrica, si dovrebbero considerare, e sommare al risparmio sulla percorrenza, le seguenti voci: -gratis ...

Bollo auto, puoi salutare la tassa che uccide l’Italia: finalmente possiamo stappare SoloMotori

Offerta promozionale per veicolo nuovo prezzo chiavi in mano esclusa ipt, kit sicurezza, contributo pfu e bollo su conformità, al netto dell Incentivo della ...Il pagamento del bollo incide sulle spese di mantenimento tanto da obbligare a optare per un mezzo di cilindrata inferiore. Ma c'è un sistema per liberarsene ...