Bobo Vieri | in arrivo un altro figlio? L’indizio fornito da Costanza

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 4 marzo 2023) I fan disono rimasti di stucco: è inun? A fornirequesta volta è stata la stessa moglie, ecco che cosa è successo. Ormai la notizia ha fatto il giro del web, gettandoCaracciolo nel mirino del gossip. Ma che cosa c’è di vero? Ecco come stanno le cose.e la moglieCaracciolo (www.grantennistoscana.it/ foto Instagram @costy caracciolo)Quello diè considerato senza alcun dubbio come uno dei volti più celebri all’interno del mondo dello spettacolo italiano. L’ex stella del calcio ha messo in piedi nel corso degli anni una carriera che ...