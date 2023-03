Ble Decò Juvecaserta, il trittico di derby si chiude col Pozzuoli (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – La Ble Decò Juvecaserta chiude domani, al PalaPiccolo di viale Medaglie d’ro, il trittico di derby consecutivi proposti dal calendario, affrontando la Bava Opportunity Pozzuoli nella settima giornata di ritorno. La società puteolana, fanalino di coda del campionato di serie B, dopo Spinelli e Tagliaferri, ha affidato la guida tecnica a Domenico Sorgentone ed ha conquistato nell’ultimo turno la sua prima vittoria stagionale superando tra le mura amiche la formazione del Corato. Presentando l’avversaria di domani, coach Sergio Luise sottolinea che «la nostra prossima avversaria Pozzuoli viene dal cambio in panchina con l’arrivo di uno dei migliori e più esperti allenatori della categoria, Domenico Sorgentone. Il nuovo coach – continua ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – La Bledomani, al PalaPiccolo di viale Medaglie d’ro, ildiconsecutivi proposti dal calendario, affrontando la Bava Opportunitynella settima giornata di ritorno. La società puteolana, fanalino di coda del campionato di serie B, dopo Spinelli e Tagliaferri, ha affidato la guida tecnica a Domenico Sorgentone ed ha conquistato nell’ultimo turno la sua prima vittoria stagionale superando tra le mura amiche la formazione del Corato. Presentando l’avversaria di domani, coach Sergio Luise sottolinea che «la nostra prossima avversariaviene dal cambio in panchina con l’arrivo di uno dei migliori e più esperti allenatori della categoria, Domenico Sorgentone. Il nuovo coach – continua ...

Il derby è della Geko PSA Sant'Antimo, battuta la Ble Decò Juvecaserta (94 - 80) Sant'Antimo . La Geko PSA Sant'Antimo vince il derby campano della ventunesima giornata del campionato di Serie B (girone D), batte la Ble Decò Juvecaserta . Finale di 94 - 80 con la Partenope guidata dai 22 punti di Sgobba e dai 20 di Gloria. Doppia cifra anche per Maggio, Scali e Quarisa con Montanari a sfiorarla. A Caserta non ... IVPC DelFes Avellino, Nevola: "Ora la sfida con Monopoli per la continuità" Così il direttore sportivo dell' IVPC DelFes Avellino , Antonello Nevola , ha commentato la vittoria ottenuta dai biancoverdi contro la Ble Decò Juvecaserta e il percorso di rilancio da centrare. ... IVPC DelFes Avellino, Caridà: "Il derby vinto deve essere il nuovo inizio" Avellino . Matteo Caridà è stato il miglior realizzatore dell'IVPC DelFes Avellino nel match vinto a Caserta contro la Ble Decò con 22 punti realizzati al PalaPiccolo. 'Sicuramente deve iniziare un nuovo percorso calcolando i diversi passi falsi compiuti. - ha spiegato il play/guardia della squadra irpina in ...