Blackstone fa default su un'obbligazione da 531 milioni garantita da uffici e negozi in Finlandia (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo aver limitato i prelievi dal suo Real Estate Income Trust, il fondo Blackstone ha fatto default su un'obbligazione da 531 milioni di euro garantita da un portafoglio di uffici e negozi detenuti dalla finlandese Sponda Oy. Colpa del rialzo dei tassi di interesse che mette sotto pressione il valore degli immobili e in particolare di quelli commerciali, colpiti anche dalla diffusione dello smart working. Secondo Bloomberg, il gruppo di private equity ha sondato la possibilità di un allungamento di un anno dei termini di rimborso, ma i detentori del bond hanno votato contro. Un rappresentante di Blackstone ha sottolineato che il debito non ripagato fa riferimento a una "piccola porzione del portafoglio di Sponda". Il gruppo dell'asset management ...

