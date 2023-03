Biologia sintetica e intelligenza artificiale. Le sfide del futuro secondo Matheny (Rand) (Di sabato 4 marzo 2023) Le sfide che incombono sul nostro Paese in materia di sicurezza nazionale sono numerose e rilevanti. Tra queste, una Russia sempre più aggressiva, una competizione sempre più accesa con la Cina, che non si limita alla rivalità militare ma si estende anche a settori economici e tecnologici chiave, e le continue provocazioni della Corea del Nord e dell’Iran. Rand ha aiutato per decenni le autorità ad affrontare questi problemi e oggi stiamo incrementando in modo significativo la nostra ricerca in settori fondamentali, come lo studio della Cina, della sua economia e delle intenzioni della sua leadership, e stiamo sviluppando nuovi strumenti analitici per supportare le strategie economiche e tecnologiche degli Stati Uniti. Oggi, però, voglio concentrarmi su due minacce significative per la sicurezza nazionale che meritano maggiore attenzione: i progressi ... Leggi su formiche (Di sabato 4 marzo 2023) Leche incombono sul nostro Paese in materia di sicurezza nazionale sono numerose e rilevanti. Tra queste, una Russia sempre più aggressiva, una competizione sempre più accesa con la Cina, che non si limita alla rivalità militare ma si estende anche a settori economici e tecnologici chiave, e le continue provocazioni della Corea del Nord e dell’Iran.ha aiutato per decenni le autorità ad affrontare questi problemi e oggi stiamo incrementando in modo significativo la nostra ricerca in settori fondamentali, come lo studio della Cina, della sua economia e delle intenzioni della sua leadership, e stiamo sviluppando nuovi strumenti analitici per supportare le strategie economiche e tecnologiche degli Stati Uniti. Oggi, però, voglio concentrarmi su due minacce significative per la sicurezza nazionale che meritano maggiore attenzione: i progressi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiDiMinerva : L’interesse attorno alla biologia sintetica è tale che si sta creando un interessante movimento sociale: ci sono in… - NoiDiMinerva : Per fare un esempio, la sintesi di un #genoma batterico (molto più corto di quello umano) costerebbe centinaia di m… - NoiDiMinerva : La #biologia sintetica. Non esiste una definizione semplice di questo nuovo campo di #ricerca, che nasce dalla conv… - massimo15691 : Questi sono degli psicopatici. - viperagentile9 : Klaus Schwab chiede un governo globale in grado di «padroneggiare» le tecnologie come l’Intelligenza Artificiale e… -