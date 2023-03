Bimba morta a 19 mesi, trovate tracce di droga nel corpo e i genitori fanno causa a Airbnb: «Non hanno pulito l'appartamento» (Di sabato 4 marzo 2023) hanno messo la loro Bimba di 19 mesi nel lettino per un pisolino. Le hanno dato un bacio prima di farla addormentare. E' stato l'ultimo bacio alla loro piccola Enora, quello di Lydie e Boris... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 marzo 2023)messo la lorodi 19nel lettino per un pisolino. Ledato un bacio prima di farla addormentare. E' stato l'ultimo bacio alla loro piccola Enora, quello di Lydie e Boris...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lp_fan_forum : Era stata la cantante a raccontare dei furti dalla tomba della bimba morta a Solarolo a 2 anni e mezzo per una mala… - Piovegovernolad : L'Italia piange Alice, è morta all'asilo a soli 6 mesi di vita: uccisa da...Altro... - PisaToday : Bimba di 6 mesi muore all'asilo: aperta un'inchiesta - Smile_Giulia23 : RT @ylefsch: @romatoday Secondo me ennesima bufala ahimè... Spero tanto di sbagliare giuro, ma temo che la bimba sia morta da quel dì. #Den… - ylefsch : @romatoday Secondo me ennesima bufala ahimè... Spero tanto di sbagliare giuro, ma temo che la bimba sia morta da quel dì. #DenisePipitone -