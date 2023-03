Biathlon | start list staffetta singola mista Nove Mesto 2023 | italiani in gara e pettorali di partenza

(Di sabato 4 marzo 2023) La, con ie gli azzurri in, delladi, appuntamento in programma per la Coppa del Mondo 2022/di. Pettorale numero uno per la Norvegia con Roeiseland e Christiansen, seguita da Francia e Svizzera. L’Italia scende in pista con Passler e Zeni, che partiranno con il pettorale numero 11. Di seguito lacompleta. Norvegia (ROEISELAND, CHRISTIANSEN) Francia (CHEVALIER-BOUCHE, GUIGONNAT) Svizzera (BASERGA, HARTWEG) Finlandia (MINKKINEN, SEPPALA) Austria (HAUSER, EDER) Stati Uniti (REID, DOHERTY) Ucraina (MERKUSHYNA, TSYMBAL) Giappone (TACHIZAKI F., TACHIZAKI M.) Moldavia (GHILENKO, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Biathlon, start list staffetta singola mista #NoveMesto2023: italiani in gara e pettorali di partenza - FondoItalia : Biathlon - Le start list delle staffette: Italia schiera il quartetto d'argento nella mista di Nove Mesto - RedGiorgio81 : Le start List delle staffette di #NMNM2023. Non mancano le sorprese direi, tanti big a riposo, ma Italia con i quat… - BiathlonAzzurro : @IBU_Junior Le start list delle due staffette miste che apriranno i Mondiali Giovani e Juniores di Shchuchinsk, in… - BiathlonAzzurro : Sono state pubblicate le start list delle staffette miste che apriranno i Mondiali Junior e Youth di Shchuchinsk in… -

... della staffetta singola mista di Nove Mesto , appuntamento in programma per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Italia che partirà con il pettorale numero 2.LIST STAFFETTA SINGOLA ...... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno due gli azzurri al via: Tommaso ... COME SEGUIRLA IN TV LALIST PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5Lalist dell'inseguimento femminile di Nove Mesto valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. In Repubblica Ceca si riparte con i distacchi della sprint di venerdì, con Marte Roeiseland ...

Biathlon - Le start list delle staffette: Italia schiera il quartetto d ... FondoItalia.it

Domani, domenica 5 marzo 2023, terminerà a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, la settima tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon: la gara conclusiva dell’ultima giornata sarà la staff ...Domani, domenica 5 marzo 2023, terminerà a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, la settima tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon: la prima gara dell’ultima giornata sarà la staffetta ...