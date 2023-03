Biathlon | Roeiseland conquista anche l’inseguimento di Nove Mesto Lisa Vittozzi quinta

(Di sabato 4 marzo 2023) Marte Olsbudi, prova valida per la settima e terzultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di. Sulle nevi ceche, la norvegese, che partiva dalla prima posizione con minimo un errore di margine su tutte le altre, manca soltanto un bersaglio nei quattro poligoni e poi grazie a un ultimo giro spettacolare riesce a fare il vuoto sulle rivali Ingrid Landmark Tandrevold e Anais Chevalier Bouchet, concedendo dunque il bis dopo il successo nella sprint di ieri. 29:22.7 il tempo finale della vincitrice, che termina la prova con 2”2 di vantaggio su Tandrevold (1+0+0+0), comunque brava a prendersi il secondo gradino del podio, e 15”3 su Anais Chevalier-Bouchet, terza con lo zero. Quarta la ...

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Roeiseland e Tandrevold, seconda doppietta in due giorni! 5a Vittozzi, 15a Wierer OA Sport

