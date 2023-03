Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2023: Johannes Thingnes Boe domina la pursuit e vince la classifica di specialità (Di sabato 4 marzo 2023) La settima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2022-2023, proseguita oggi a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, vede la doppietta norvegese nella 12.5 km pursuit maschile: a cogliere il successo è Johannes Thingnes Boe, che spara col 90% e mette in riga il fratello Tarjei Boe, secondo, e lo svedese Martin Ponsiluoma, terzo. A punti Tommaso Giacomel, 14°, mentre è fuori dai migliori 40 Elia Zeni, 55°. Oggi il successo del norvegese Johannes Thingnes Boe arriva con 18/20 al tiro ed il crono 31’25?1, con cui riesce ad avere la meglio sul fratello Tarjei Boe (1 errore), secondo a 34?6. La terza piazza va allo svedese Martin Ponsiluoma, con 5 errori totali, che paga 1’11?0 al traguardo. Al quarto ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) La settima tappa delladeldi2022-, proseguita oggi aNa Morave, in Repubblica Ceca, vede la doppietta norvegese nella 12.5 kmmaschile: a cogliere il successo èBoe, che spara col 90% e mette in riga il fratello Tarjei Boe, secondo, e lo svedese Martin Ponsiluoma, terzo. A punti Tommaso Giacomel, 14°, mentre è fuori dai migliori 40 Elia Zeni, 55°. Oggi il successo del norvegeseBoe arriva con 18/20 al tiro ed il crono 31’25?1, con cui riesce ad avere la meglio sul fratello Tarjei Boe (1 errore), secondo a 34?6. La terza piazza va allo svedese Martin Ponsiluoma, con 5 errori totali, che paga 1’11?0 al traguardo. Al quarto ...

