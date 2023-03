Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Bianca Atzei mostra la cicatrice del cesareo, gli hater attaccano: «Sei senza pudore» - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Bianca Atzei mostra le cicatrici del cesareo, attaccata dagli hater #biancaatzei #noaalexander #stefanocorti #3marzo… - MediasetTgcom24 : Bianca Atzei mostra le cicatrici del cesareo, attaccata dagli hater #biancaatzei #noaalexander #stefanocorti… - palermomaniait : Bianca Atzei attaccata dagli hater perchè posa in intimo sui social e mostra i segni lasciati dal parto -… -

Fotogallery - Paola Turani alle Maldive con la famiglia MAMMA DA UN MESE Fotogallery -in lingerie mostra le cicatrici del cesareo PORTATA VIA CON MOTOSLITTA Fotogallery - Federica Nargi torna sulla neve dopo l'attacco di panico INCINTA DI 6 MESI Fotogallery - Rosaria ...è stata presa di mira da alcuni utenti: "Pare che ha partorito solo lei", "Tutto ciò per far vedere che è informa", "Addio al senso del pudore", sono alcune delle critiche rivolte alla ..., le cicatrici del cesareo dopo il parto: pioggia di offese, cosa è successo Giulia De Lellis e Andrea Damante sono amanti Urtis svela i retroscena: 'Li ho visti alla festa' Il colpo di ...

Bianca Atzei mostra le cicatrici del cesareo, attaccata dagli hater TGCOM

Bianca Atzei sta vivendo un momento di grande felicità dopo la nascita del piccolo Noa Alexander, avuto dal compagno Stefano Corti. I tre scherzano sul lettino, riempiendo il piccolo di ...Il 18 gennaio scorso Bianca Atzei è diventata mamma di Noa Alexander. La cantante ha voluto lanciare un messaggio dedicato al figlio.