L'attivista bielorusso, insignito del premio lo scorso ottobre, condannato a 10 anni è accusato di contrabbando di denaro e finanziamento delle proteste anti - ...Nato in Karelia, Russia, il 25 settembre 1962,ha trascorso il suo sessantesimo compleanno in un carcere bielorusso:1996, anno di fondazione il Viasna Human Rights Centre , ad oggi, ......Pace è stato consegnato anche all'attivista bielorusso Alestuttora in carcere (a Oslo c'era sua moglie Natallia) e all'organizzazione per i diritti civili russa Memorial, smantellata...

Bialatski, dal Nobel per la Pace alle carceri di Lukashenko La Stampa

Bialatski, dal Nobel per la Pace alle carceri di Lukashenko L’attivista bielorusso, insignito del premio lo scorso ottobre, condannato a 10 anni è accusato di contrabbando di denaro e finanziamento de ...La notizia del Nobel per la pace l’aveva ricevuta in carcere, lo scorso ottobre. Ora, cinque mesi dopo, l’attivista bielorusso Ales Bialiatski ne riceve un’altra: condanna a dieci anni di prigione per ...