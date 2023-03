(Di sabato 4 marzo 2023) La buona notizia è che le bollette del gas consumato a febbraio costeranno il 13 per cento in, un ribasso che segue quello più consistente di gennaio (-34,2 per cento). Quella cattiva ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il presidente Stefanoricorda però , che alla fine di marzo scadono gli aiuti pubblici,eha già azzerato gli oneri generali di sistema anche per il gas oltre al contenimento dei ...... allo studio riforma dei bonus in relazione ai consumi L'ipotesi, già accennata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, è stata commentata dal presidente diStefano, secondo ...Luce 'inevitabilmente' in calo Buone notizie sono in arrivo anche sulla luce secondo il presidente diStefanointervistato a Sky TG24: 'Il trend positivo che abbiamo visto sul gas ...

Besseghini (Arera): “Il gas costa meno ma serve gradualità sul ritiro degli incentivi” Il Foglio

Secondo calo di fila per le bollette del gas nel mercato tutelato. E arrivano buone notizie anche per l'elettricità. GUARDA IL VIDEO Calano nuovamente le bollette del gas per le famiglie che ancora so ...L'Arera: la diminuzione si avvicina a compensare gli alti livelli di prezzo raggiunti nell'ultimo anno. I consumatori plaudono alla riduzione, "ma l'emergenza non e' finita". La spesa annua per ogni f ...