tornava in campo ad Acapulco dopo l'uscita al primo turno degli Australian Open per mano di Andy Murray. L'ex numero 1 italiano ha svolto un mese di preparazione tra Milano e Montecarlo ...Tira undi sollievo Zverev che cercava risposte sulla sua condizione fisica, e le ha ... quando fu sconfitto 3 - 0 da Matteo. Il francese era rimasto lontano dai campi per tutto il ......abbiamo visto il suo nome abbiamo tirato undi sollievo. Camila Giorgi ci sarà. Non parteciperà alla Tennis United Cup - alla quale saranno presenti invece gli azzurri Matteo, ...

Berrettini, sospiro di sollievo: "Infortunio non grave, gioco Indian Wells" La Gazzetta dello Sport

Il romano ha annunciato che gli esami a cui si è sottoposto hanno dato esito positivo: volerà in California per il primo 1000 della stagione ...