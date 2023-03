Benevento | tre rientri per Stellone ma le assenze non mancano

(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento di oggi, il tecnico delRobertoha comunicato l’elenco dei calciatori disponibili per la ventottesima giornata di campionato di Serie B contro la Ternana. Il tecnico giallorosso, che ha di fatto annunciato la formazione di partenza nella conferenza stampa di presentazione, riavrà a disposizione Improta e Leverbe, al rientro dopo la squalifica, e Farias, il brasiliano torna tra i convocati dopo l’infortunio. Le, però, non, contro le fere di Cristiano Lucarelli non ci saranno El Kaoakibi, Glik, Veseli, Ciano, Pettinari e Vokic, oltre a Basit e Sanogo. Di seguito i convocati giallorossi: 4 Acampora Gennaro, 17 Agnello Emanuele, 96 Capellini Riccardo, 35 Carfora Lorenzo, 10 Farias Diego, 18 Foulon Daam, 16 Improta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... berniniortensia : RT @UnOnlus: #sandy e #kimbo hanno circa tre mesi sono stati salvati dalla strada . Ora sono al sicuro ma è una soluzione provvisoria. Cerc… - LIannici : RT @UnOnlus: #sandy e #kimbo hanno circa tre mesi sono stati salvati dalla strada . Ora sono al sicuro ma è una soluzione provvisoria. Cerc… - TV7Benevento : Milano: rapinavano gioiellerie, centri scommesse e sale slot, tre arresti - - MengoniMoro : RT @UnOnlus: #sandy e #kimbo hanno circa tre mesi sono stati salvati dalla strada . Ora sono al sicuro ma è una soluzione provvisoria. Cerc… - FerratoPaola : RT @UnOnlus: #sandy e #kimbo hanno circa tre mesi sono stati salvati dalla strada . Ora sono al sicuro ma è una soluzione provvisoria. Cerc… -

In Messico benincontri di Liga MX dove il Tigres ha vinto di misura in casa del Necaxa mentre ...00 ITALIA PRIMAVERA 2U19 - Lazio U19 1 - 3 (Finale) Salernitana U19 - Pisa U19 11:00SRF ...... Perugia e Modena, pareggiato contro ile perso contro il Cittadella, per un totale ... Sono quindici i precedenti tra le due compagini con il bilancio di nove successi per l'Ascoli,...Dall'altro lato invece, gli uomini di Claudio Ranieri che vengono dapareggi di fila e una ... otto pareggi e tredici ko; a - 4 dalla zona salvezza diretta e a una sola lunghezza dalin ...

Benevento, tre rientri per Stellone ma le assenze non mancano anteprima24.it

Domani torna il campionato Serie BKT. Al "Libero Liberati" di Terni le Fere vanno a caccia della vittoria casalinga che manca dalla gara contro il Modena ...Le dichiarazioni del tecnico giallorosso in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Liberati. In conferenza stampa l’allenatore della Strega Roberto Stellone ha presentato la sfida che il suo B ...