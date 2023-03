Benedetto a Gerusalemme l'olio per l'incoronazione di re Carlo (Di sabato 4 marzo 2023) E' stato Benedetto nella Città Vecchia di Gerusalemme l'olio che verrà usato per ungere re Carlo III durante la sua incoronazione. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. La cerimonia si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) E' statonella Città Vecchia dil'che verrà usato per ungere reIII durante la sua. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. La cerimonia si è ...

