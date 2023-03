Benedetta Vari: il colpo di scena nel corso dell’ultima registrazione (Di sabato 4 marzo 2023) Chi ha seguito su Biccy.it le anticipazioni della registrazione di Amici di Maria De Filippi si è sicuramente accorto che il nome di Benedetta Vari non compare nella lista degli allievi che parteciperanno al serale. La ballerina di Raimondo Todaro, infatti, è stata eliminata proprio nel corso dell’ultimo pomeridiano. Ma come anticipato nel titolo c’è stato un colpo di scena. E che colpo di scena! Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv, infatti, Benedetta Vari è sì stata eliminata, ma è diventata immediatamente una professionista. Quindi al serale parteciperà a tutti gli effetti, anche se dall’altra parte della barricata. Generalmente i ballerini allievi diventano professionisti nella stagione successiva, la ... Leggi su biccy (Di sabato 4 marzo 2023) Chi ha seguito su Biccy.it le anticipazioni delladi Amici di Maria De Filippi si è sicuramente accorto che il nome dinon compare nella lista degli allievi che parteciperanno al serale. La ballerina di Raimondo Todaro, infatti, è stata eliminata proprio neldell’ultimo pomeridiano. Ma come anticipato nel titolo c’è stato undi. E chedi! Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv, infatti,è sì stata eliminata, ma è diventata immediatamente una professionista. Quindi al serale parteciperà a tutti gli effetti, anche se dall’altra parte della barricata. Generalmente i ballerini allievi diventano professionisti nella stagione successiva, la ...

