“Benedetta” | peste e fede dallo stesso regista di “Basic Instinct” | al cinema

(Di sabato 4 marzo 2023) Un mistero aleggia in un convento. Una novizia fa miracoli. Ma ben presto si sporca di malsani e deliranti desideri. In una decadenza di vocazione e di spirito. Dal saggio “Atti impuri“, il film delPaul Verhoeven accusato di blasfemia. Sarà ribrezzo o brividi? “” aldal 2 Marzo 2023. “” sotto l’abito talare “”, locandina film da “Amazon” La notizia corre fino al Vaticano. Un flagello, quella giovane suora, tra apparizioni mistiche e l’accusa di eresia. Capace di violare la sacralità delle mura del monastero, e intrattenere una relazione omosessuale con un’altra donna. Alla conferenza stampa del Festival di Cannes, Paul Verhoeven era scioccato a sentir che il suo “” fosse giudicato blasfemo. Come può “qualcosa che è davvero ...

... la giovane, figlia di una famiglia benestante, entra a soli nove anni nel convento di Pescia, in Toscana, in un periodo in cui lanera ha sparso miseria in tutta la penisola. La ......era una donna del Diciassettesimo Secolo, non un periodo semplicissimo per il gender equality . Nonostante questo, divenne una sorta di santissima leggenda a Pescia (risparmiata dalla...Seppur scevro dello sperimentalismo che connotava lo stile del 'film maledetto' del 1971, psicosi di gruppo e fede,e inquisizione lo accumuno condi Paul Verhoeven. Allo stesso modo ...

“Benedetta”, sacro e profano secondo Paul Verhoeven Il Sole 24 ORE

"Benedetta", l'accusa di blasfemia, la stessa che colpì la suora, è stata rivolta al regista. Puro e impuro, sacro e profano al cinema.Si prospetta un periodo interessante per gli amanti dei libri che sono anche degli inguaribili cinefili: questo weekend al cinema "Benedetta" di Paul Verhoeven e dall'8 marzo arriva "Women Talking", t ...