Una stagione super alla(2013 - 14), due scudetti con la Juventus (2017 e 2018). Irrompe Medhisulla sfida dell'Olimpico di domenica sera. "Se penso alla- racconta l'ex difensore marocchino - mi vengono in mente l'atmosfera, la passione per il calcio, l'ambiente e i tifosi. Che ......alla Juve nel 2014 e contro laall'Olimpico realizza il gol che al 94' consente ad Antonio Conte di raggiungere 102 punti in campionato. Infine, è da ricordare anche la rete dell'exper ...Sabatini porta Massara con sé anche allae insieme continuano a centrare capolavori sul mercato: Pjanic, Lamela, Marquinhos,, Strootman, Nainggolan, Manolas. infinito l'elenco di ...

Benatia: "A Roma atmosfera da brividi. Juve Quella doppietta in finale..." La Gazzetta dello Sport

Il doppio ex: "Mi manca l’aria bianconera e ho un debole per Chiesa. Allegri con me non è stato corretto, ma gli voglio bene lo stesso. Roma perfetta per uno che vive il calcio come Dybala" ...Buon compleanno ad Antonio Rüdiger, per due stagioni pilastro della difesa della Roma, che oggi 3 marzo 2023 compie 30 anni ...