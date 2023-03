Bello ciao: così la sinistra saluta Conte per abbracciare Schlein (Di sabato 4 marzo 2023) Dante li guarda (ah per Tomaso Montanari il sommo poeta "era antifascista": avvisare Gennaro Sangiuliano ). Maurizio Landini li benedice (immancabile maglietta bianca della salute, camicia, maglione, giacca su volto rassicurante: il look del capo della Cgil somiglia un po' a quello di un curato di campagna). Zoom: ecco finalmente in piazza Santa Croce l'incontro fra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Si incrociano due volte. La prima fra una ressa di telecamere, che sembra un anticipo di un partita di calcio storico che infatti si gioca qui. La seconda sul palco per sei minuti tondi tondi. Parlano di Costituzione, sanità e scuola. Niente guerra in Ucraina. Gli accordi dei rispettivi staff sono questi. "Lavoriamo per fare opposizione insieme". Allora all'ex premier chiediamo se ha convinto la dem sul pacifismo disarmato. Lui ride di gusto: "Ci ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 marzo 2023) Dante li guarda (ah per Tomaso Montanari il sommo poeta "era antifascista": avvisare Gennaro Sangiuliano ). Maurizio Landini li benedice (immancabile maglietta bianca della salute, camicia, maglione, giacca su volto rassicurante: il look del capo della Cgil somiglia un po' a quello di un curato di campagna). Zoom: ecco finalmente in piazza Santa Croce l'incontro fra Giuseppeed Elly. Si incrociano due volte. La prima fra una ressa di telecamere, che sembra un anticipo di un partita di calcio storico che infatti si gioca qui. La seconda sul palco per sei minuti tondi tondi. Parlano di Costituzione, sanità e scuola. Niente guerra in Ucraina. Gli accordi dei rispettivi staff sono questi. "Lavoriamo per fare opposizione insieme". Allora all'ex premier chiediamo se ha convinto la dem sul pacifismo disarmato. Lui ride di gusto: "Ci ...

