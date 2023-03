Belgio | eutanasia per la mamma che uccise i suoi 5 figli | “Sofferenza irreversibile”

(Di sabato 4 marzo 2023) Di dolore si muore. Almeno, inè accaduto. Geneviève Lhermitte, 56 anni, nel 2007 aveva ucciso a coltellate icinque– che all’epoca avevano tra i 3 e i 15 anni – ed era successivamente stata condannata all’ergastolo. Nei giorni scorsi è morta all’ospedale Leonardo da Vinci di Montigny-le-Tilleul dopo aver chiesto e ottenuto l’“perpsicologica“. Genevieve Lhermitte (nella foto ai tempi felici, con icinqueed il marito Bouchaib Moqadem)Inla pratica è legale dal 2002. Al momento della tragedia la donna, che aveva lasciato il lavoro da insegnante anni prima per dedicarsi completamente alla famiglia, soffriva di una forte depressione e da sei anni era in cura da uno ...

...sofferenza psicologica e non solo fisica un cittadino possa chiedere di ricorrere all'. E ... quello del 2006, quando la sua storia scioccò il: uccise a coltellate i suoi bambini, un ...Leggi Anche, sopravvissuta a un attentato terroristico muore cona 23anni: non aveva superato il trauma La legge belga sull'Inla legge consente alle persone di scegliere di sottoporsi all'se hanno sofferenze psicologiche 'insopportabili', e non solo fisiche, che non possono essere sanate. La ...... in. 'Per sofferenza psicologica irreversibile', la donna è infatti morta nei giorni scorsi all'ospedale Leonardo da Vinci di Montigny - le - Tilleul dopo aver chiesto e ottenuto l'. ...

Belgio, eutanasia per la donna che uccise i suoi cinque figli TGCOM

Il Belgio concede l'eutanasia alla donna che nel 2007 uccise i suoi cinque figli. Questo a causa delle profonde sofferenze psicologiche.