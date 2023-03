Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Batman Beyond: il nuovo film animato della DC potrebbe essere la risposta a Spider-Man: Un nuovo Universo -… - PopspaceI : Batman Beyond - Un nuovo film d'animazione potrebbe essere in lavorazione #batman #BatmanBeyond #DC #DCStudios… -

Prima ancora che James Gunn e Peter Safran ricevessero la nomina di co - CEO dei DC Studios si era sparsa la voce di un film in live action su, ma il progetto è stato poi accantonato. A quanto pare, però, l'intenzione sarebbe quella di realizzarne un film animato sullo stile di Spider - Man: Un Nuovo Universo . Ne ha parlato ...... The Art of Loving (2017), The Last Blockbuster (2020), Lego DC Comics:Be - Leaguered (2014)... All I Wish (A Little Something for Your Birthday) (2017), Lu Over the Wall (2017), XV:the ...... The Art of Loving (2017), The Last Blockbuster (2020), Lego DC Comics:Be - Leaguered (2014)... All I Wish (A Little Something for Your Birthday) (2017), Lu Over the Wall (2017), XV:the ...

Batman Beyond: il nuovo film animato della DC potrebbe essere la ... Movieplayer

Sono emersi in rete alcuni dettagli sul presunto film d'animazione incentrato su Batman Beyond che potrebbe fare concorrenza a Spider-Man: Un Nuovo Universo.While we are all upset that Ben Affleck is leaving Batman, it appears that the plan is much bigger and that he will remain in the DC Universe.