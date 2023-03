Basket, Serie A 2023: la Dinamo Sassari sconfigge l’Umana Reyer Venezia grazie ai 24 punti di Gerald Robinson (Di sabato 4 marzo 2023) La Dinamo Sassari si aggiudica l’anticipo del sabato sera della Serie A di Basket. I sardi sconfiggono al PalaSerradimigni l’Umana Reyer Venezia per 90-81 nel match che apre la ventesima giornata della regular season 2022-2023, la prima disputata dopo la sosta per la Coppa Italia e per la Nazionale. Undicesimo successo per il Banco di Sardegna (quinto a quota 22 punti), mentre l’Umana incassa l’undicesima sconfitta stagionale e rimane provvisoriamente a -2 dalla zona play-off con 18 punti. Gerald Robinson si prende la copertina con ben 24 punti segnati, insieme ai 19 punti di Ousmane Diop. Doppia doppia anche per Chris Dowe e DeShawn ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Lasi aggiudica l’anticipo del sabato sera dellaA di. I sardi sconfiggono al PalaSerradimigniper 90-81 nel match che apre la ventesima giornata della regular season 2022-, la prima disputata dopo la sosta per la Coppa Italia e per la Nazionale. Undicesimo successo per il Banco di Sardegna (quinto a quota 22), mentreincassa l’undicesima sconfitta stagionale e rimane provvisoriamente a -2 dalla zona play-off con 18si prende la copertina con ben 24segnati, insieme ai 19di Ousmane Diop. Doppia doppia anche per Chris Dowe e DeShawn ...

