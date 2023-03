Basket, programma 24^ giornata Serie A2 2022/2023: date, orari e tv (Di sabato 4 marzo 2023) Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 24^ giornata della Serie A2 2022/2023 di Basket. In scena il primo weekend dopo il terremoto in casa Ferrara, che ha dichiarato il fallimento, ritirandosi, quindi, dal campionato. Due gli anticipi di sabato 4 marzo (Stella Azzurra Roma-Cantù e Juvi Cremona-Latina), poi tutte le altre partite si giocheranno domenica 5. Si ricorda che tutte le partite saranno visibili tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale della lega, al seguente link, mentre la sfida tra San Severo e Cento sarà visibile disponibile gratis in chiaro su MS Motor TV, canale 229 di Sky, presente anche su Tivùsat, oltre che sulla stessa piattaforma LNP Pass. Questa settimana, inoltre, ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della 24^dellaA2di. In scena il primo weekend dopo il terremoto in casa Ferrara, che ha dichiarato il fallimento, ritirandosi, quindi, dal campionato. Due gli anticipi di sabato 4 marzo (Stella Azzurra Roma-Cantù e Juvi Cremona-Latina), poi tutte le altre partite si giocheranno domenica 5. Si ricorda che tutte le partite saranno visibili tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale della lega, al seguente link, mentre la sfida tra San Severo e Cento sarà visibile disponibile gratis in chiaro su MS Motor TV, canale 229 di Sky, presente anche su Tivùsat, oltre che sulla stessa piattaforma LNP Pass. Questa settimana, inoltre, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... v_sanbenedetto : Basket: Sambenedettese prepara la gara contro Gs Robur Basket Osimo, in programma per domenica a Osimo… - AntonelloLella : #Basket Il programma delle Final Eight Coppa Italia #basketball femminile a #Campobasso dal 30 marzo al 1 aprile. P… - Dtti_digitale : Per tutti coloro che non vogliono perdersi una partita e vogliono sapere quali partite sono in programma dal 3 al 7… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Non riesce a trattenersi in campo, il fuori programma diventato esilarante, nel match del torneo di basket NCAA - fanpage : Non riesce a trattenersi in campo, il fuori programma diventato esilarante, nel match del torneo di basket NCAA -