Basket femminile, Serie A1 2023: vittorie interne per Ragusa, Campobasso e San Martino di Lupari (Di sabato 4 marzo 2023) Si sono completati da poco i tre anticipi disputati nel sabato sera per la Serie A1 di Basket femminile, valevoli per la ventiduesima giornata della regular season 2022-2023. Scopriamo insieme come sono andate queste sfide del massimo Campionato rosa della palla a spicchi. LA MOLISANA MAGNOLIA Campobasso-PARKING GRAF CREMA 69-62 Vittoria interna per La Molisana Magnolia Campobasso, che fatica più del dovuto per piegare la resistenza delle neo-promossa Parking Graf Crema col punteggio di 69-62. Squadre che lottano punto a punto nel primo quarto, chiuso in perfetta parità (18-18). Nella seconda frazione le padrone di casa trovano una mini-fuga per il +6 con cui si va all’intervallo lungo (33-27). Nella ripresa Campobasso tocca anche il +10 come massimo vantaggio (40-30), ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Si sono completati da poco i tre anticipi disputati nel sabato sera per laA1 di, valevoli per la ventiduesima giornata della regular season 2022-. Scopriamo insieme come sono andate queste sfide del massimo Campionato rosa della palla a spicchi. LA MOLISANA MAGNOLIA-PARKING GRAF CREMA 69-62 Vittoria interna per La Molisana Magnolia, che fatica più del dovuto per piegare la resistenza delle neo-promossa Parking Graf Crema col punteggio di 69-62. Squadre che lottano punto a punto nel primo quarto, chiuso in perfetta parità (18-18). Nella seconda frazione le padrone di casa trovano una mini-fuga per il +6 con cui si va all’intervallo lungo (33-27). Nella ripresatocca anche il +10 come massimo vantaggio (40-30), ...

