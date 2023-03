Basket | Eurolega | grande prova dell' Olimpia Milano che batte 83-62 l' Olympiacos

(Di sabato 4 marzo 2023), 3 mar. - (Adnkronos) - Ancora senza gli infortunati Shields, Pangos, Hall e Datome, l'83-62 l'Olympiakos incon unacollettiva. La primaa classe si arrende al Forum d'Assago alla difesa tenace di Melli e compagni, alla mira di Baron e alla scarsa vena del suo leader Aleksandar Vezenkov, uno dei papabili MVP di questa. L'mostra da subito ottima attitudine difensiva e in attacco sfrutta la vena di Baron al tiro e l'energia di Melli sotto il ferro (12-7). Papanikolaou fa entrare in partita gli ospiti, che chiudono però sotto nel punteggio il primo quarto (20-17). Nel secondo periodo si segna ancora meno, le difese sono protagoniste e un paio di ...

Pesante ko per 104 - 72 della Virtus Bologna a Istanbul contro il Fenerbahce in un match di. Bologna inizia bene, conquistando qualche viaggio in lunetta, ma la furia della squadra di Itoudis si scatena presto. Una pressione asfissiante causa palle perse (6 nel 1° quarto) e falli in ...Milano - Olympiacos Ore 20.30 Leggi i commenti: tutte le notizie 3 marzo 20232022 - 2023 Squadra Virtus Bologna Ventiseiesima giornata diper la Virtus Segafredo Bologna che è ospite del Fenerbahce Beko Istanbul. Match combattuto e fisico sin dalle prime ...

Eurolega, eroica vittoria di Milano: 83-62 all’Olympiacos. Virtus travolta dal Fenerbahce - Sportmediaset Sport Mediaset

Milano supera nettamente la capolista e si rilancia in classifica. Sconfitta severa a Istanbul contro il Fenerbahce per le V Nere di Scariolo, che perdono contatto dalla zona play off ...