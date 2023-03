Basket | Ettore Messina | “Complimenti ai ragazzi e al pubblico | abbiamo giocato con grande competitività”

(Di sabato 4 marzo 2023) Nella serata di ieri è arrivato un grandissimo successo dell’Olimpia Milano nella 26ma giornata dell’Eurolega 2022-2023. I meneghini hannouna partita magnifica contro l’Olympiacos (seconda in classifica) e sono così usciti dal campo con un nettissimo 83-62 in loro favore. Grazie a questo risultato, la compagine lombarda è salita dunque a 10 vittorie e ora può continuare a sperare nei playoff. Al termine del match si è presentato in conferenza stampa coach, che ha esordito dicendo: “aie anche alche ha creato ancora una volta un’atmosfera fantastica. Credo che la chiave sia stato lo spirito competitivo con cuiforzato quattro o cinque palle e due, che sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dunat_basket : @Supersonick_ Si. E benché Ettore abbia commesso errori...nessuno meglio di lui è in grado di lavorare in quella maniera sui giocatori. - sportface2016 : #Basket #Euroleague Ettore #Messina dopo la vittoria dell'#OlimpiaMilano: 'Grazie al pubblico, #Melli e #Tonut deci… - sportli26181512 : Olimpia Milano-Panathinaikos in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming: L'Olimpia riceve il Panathinaik… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su -

Lo ha detto il coach dell' Olimpia Milano,Messina, dopo la bella vittoria contro Olympiacos in Eurolega al Forum di Assago: 'Anche oggi il nucleo italiano ci ha dato tanto, punti, rimbalzi, ...Il video con gli highlights di Olimpia Milano - Olympiacos 83 - 62 , match valido per la ventiseiesima giornata dell'Eurolega 2022/2023. Grande prova per gli uomini diMessina, che fin dai primi minuti mettono in difficoltà la capolista della regular season e poi allungano prepotentemente con il passare dei quarti. Una prestazione davvero convincente, che ...La cronaca e il tabellino di Olimpia Milano - Olympiacos 83 - 62 , match valevole per la ventiseiesima giornata della regular season di Eurolega 2022/2023 . Gli uomini diMessina dimostrano di valere come potenziale i primissimi posti della classifica e sconfiggono nettamente la capolista, al termine di una partita giocata a livelli davvero altissimi. Troppe ...

Basket, Ettore Messina: "Una vittoria importante contro la Stella Rossa. Napier, Hall, Hines e Voigtmann mi sono piaciuti" OA Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Finalmente una notte da vera Olimpia! Quarta vittoria consecutiva per Milano in Eurolega con la squadra di Ettore Messina che domina al Forum contro l’Olympiacos per 83-62. Una serata davvero magica p ...