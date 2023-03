Barzaghi | «Brozovic in vantaggio per la regia A centrocampo dubbi»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 marzo 2023) Matteoè intervenuto per Sky Sport da Appiano Gentile per le ultime dal campo di allenamento prima della sfida tra Inter e Lecce. Tantiper Inzaghi a, Marcelopotrebbe giocare ancora da titolare. BALLOTTAGGI – Matteoha dato aggiornamenti su Sky Sport sulla formazione dell’Inter per la sfida con il Lecce: «Prima dell’allenamento c’era qualcheo di formazione, anche ora soprattutto nell’asse centrale del campo. Ilo principale riguarda la disposizione del, Dumfries e Gosens sono le sicurezze per domani. In mezzo sono in tre per due maglie: Barella è sicuro della titolarità, da quanto ho capito dalla partitella animata di oggi sembra favoritosu Calhanoglu in ...