Baronissi: al via i lavori per l'impianto di padel (Di sabato 4 marzo 2023) A Baronissi al via la riqualificazione del campetto sportivo di corso Garibaldi. Le parole del sindaco Gianfranco Valiante "Realizzeremo – come ha scritto, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il sindaco Gianfranco Valiante – un impianto di "padel", assecondando così le forti aspettative di giovani e sportivi. La consegna del campetto è prevista, salvo imprevisti, entro sessanta giorni. Ma tutta l'area circostante è interessata da ampio restyling; oltre al campetto di padel sono in dirittura d'arrivo, difronte, i lavori di completa ristrutturazione della ex casa cantoniera, destinata a polo culturale, e dell'adiacente larghetto anch'esso completamente rinnovato per le esigenze dei residenti e non solo.

