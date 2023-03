Baroni | «L’Inter sarà motivata | non è solo Lautaro Martinez Serve equilibrio»

(Di sabato 4 marzo 2023)ha parlato alla vigilia di Inter-Lecce. Dopo le convocazioni (vedi articolo), il tecnico dei salentini ha illustrato la gara difficilissima di San Siro Come sta la squadra? Stiamo bene, la squadra si è preparata ad una partita difficile e proibitiva, ma c’è entusiasmo, voglia e determinazione. Al di là delle assenze di Baschirotto, Dermaku, Pongracic e Persson abbiamo recuperato Askildsen e Banda. Aspettiamo Lameck se tutto va bene domani mattina Che Internon dipende da. Giocatore straordinario, maha una rosa importante. Sono partite complicate, difficili, ma è alno di queste difficoltà che c’è la sfida da parte nostra. Loro saranno super motivati, il momento è importante e difficilmente le squadre così sbagliano ...

