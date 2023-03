Barcellona | un sogno di mercato si allontana

(Di sabato 4 marzo 2023) Come confermato dal quotidiano SPORT, ilsi èto dal tentativo di portare in rosa Alberto Moleiro. Il giocatore...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cosimosimone2 : RT @Jugica60: Tutti quelli che andavano sostenendo che Agnelli (Juventus) F.Perez (Real M) e La Porta (Barcellona) fossero i cattivi del ca… - Cosimomarinell2 : RT @Jugica60: Tutti quelli che andavano sostenendo che Agnelli (Juventus) F.Perez (Real M) e La Porta (Barcellona) fossero i cattivi del ca… - Daniele20052013 : #Salisburgo, #Gloukh: «Il #Barcellona mi voleva, ma il mio sogno è giocare con il #RealMadrid» - MPAPA090 : RT @Jugica60: Tutti quelli che andavano sostenendo che Agnelli (Juventus) F.Perez (Real M) e La Porta (Barcellona) fossero i cattivi del ca… - CalcioNews24 : #Salisburgo, il retroscena e il sogno di #Gloukh -

...Il fenomeno di Spalato si è fatto conoscere al mondo grazie alle prestazioni dacon la maglia ... Tecnica sublime, con cui ha deliziato le platee europee, da Milano a Roma, da Atene a. ...... in occasione di un'amichevole del, il club per il quale giocava allora, e gli aveva ... A volte di notteche stanno arrivando i talebani, bussano alla porta e mi urlano contro". Tutto ...Il nostro obiettivo è quello di passare il turno e di regalare unai nostri tifosi, quello di ... gli spareggi Via al sorteggio degli spareggi di Europa League:- Manchester United ...

Athletico Paranaense, Vitor Roque: "Per me il Barcellona è un sogno" Sportitalia

Il calciomercato italiano può registrare una clamorosa opportunità per la prossima estate: ritorno possibile per la stella ...Il calciatore non diventerà un nuovo giocatore bianconero, arriva la firma del rinnovo di contratto con il club che lo stra-blinda per il futuro ...