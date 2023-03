Bandecchi | “Nessuna pace con quei tifosi | ma chiedo scusa alle mamme | ai papà e agli italiani per bene per quella brutta scena”

...è andato in panchina contro il Palermo poche ore dopo essere richiamato dal presidente, ... Non ho dovuto fare nessun compromesso,rivincita, solo voglia di tornare. Rimettiamo la ...Queste le parole disabato pomeriggio. Ierichiamata, oggi la decisione. Lucarelli torna e trova lo stesso gruppo che ha saputo far rendere al massimo. La stagione è ancora lunga e ...Ecco le parole didopo la partita: " La Ternana è mia e la pago io , finché ci sono ... Io non ho giudizio e non hointenzione di fare pace con i tifosi. È vero che ho sputato ai ...

Bandecchi e gli sputi ai tifosi: "Non mi pento. Fossimo stati vicini ... TUTTO mercato WEB

Bandecchi a Radio Deejay. Il presidente della Ternana spiega cosa è successo e parla non solo della Ternana ma di tutto quello che sta succedendo al suo mondo ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...