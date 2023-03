Banchero superstar | 31 punti nel successo esterno di Orlando

(Di sabato 4 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Paoloin formatonella notte italiana della regular-season dell’Nba. La ventenne ala grande-centro nata a Seattle ma con passaporto italiano è decisiva neldiMagic, per 117-106, sul parquet dei Charlotte Hornets: l’azzurro, prima scelta assoluta al Draft Nba 2022, finisce a referto da top-scorer con 31, più 6 rimbalzi e 5 assist, in 36 minuti di impiego. Non basta, invece, una buona prestazione di Simone Fontecchio a Utah Jazz, travolta per 130-103 sul campo di Oklahoma City Thunder: la 27enne ala piccola pescarese termina con un bottino personale di 16, impreziositi da 3 rimbalzi e un assist, e 27? complessivi di presenza in campo. A fare la voce grossa è Wiggins, autore di 27 ...

Con lui in campo, Milwaukee non perde dal 6 gennaio Serata sotto tono al tiro per Paolo

Durante l'All-Star Weekend di Salt Lake City la prima scelta assoluta all'ultimo Draft ha potuto confrontarsi con tante superstar, e da alcune sono arrivate parole davvero significative. "KD e Melo mi ..."