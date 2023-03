Bakhmut, un massacro. Ucraini per il ritiro. Nato: la Russia ha perso più di 200mila uomini (Di sabato 4 marzo 2023) - Per le forze di Mosca la città è completamente circondata. 'E' ancora nostra', smentisce il vicesindaco ucraino. La presidente dell'Europarlamento Metsola a Leopoli da Zelensky Leggi su tg.la7 (Di sabato 4 marzo 2023) - Per le forze di Mosca la città è completamente circondata. 'E' ancora nostra', smentisce il vicesindaco ucraino. La presidente dell'Europarlamento Metsola a Leopoli da Zelensky

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniogolfari : Secondo il @TgLa7 #Prigozhin lascia migliaia di soldati russi al giorno a macerare nel fango, mentre a favore di te… - freedomsempre68 : ?? Combattenti vicino Bakhmut. Le siringhe sono ovunque, e anche i promemoria dell'UOC che 'i russi devono essere uc… - Bice22369337 : RT @TMassimo6: Esercito di Kiev a Bakhmut: «PERDIAMO 1-2 COMPAGNIE AL GIORNO, INTERI BATTAGLIONI IN UNA SETTIMANA ... NON NE VALE LA PENA»… - NoDraghi : RT @TMassimo6: Esercito di Kiev a Bakhmut: «PERDIAMO 1-2 COMPAGNIE AL GIORNO, INTERI BATTAGLIONI IN UNA SETTIMANA ... NON NE VALE LA PENA»… - Toniapatty : RT @TMassimo6: Esercito di Kiev a Bakhmut: «PERDIAMO 1-2 COMPAGNIE AL GIORNO, INTERI BATTAGLIONI IN UNA SETTIMANA ... NON NE VALE LA PENA»… -