Baby killer a 14 e 15 anni | uccisero a coltellate un pusher Condanne annullate | ' Incapaci di intendere per la droga'

Uccisero con una trentina di coltellate il pusher di 42 anni Cristian Sebastiano. I due baby killer che il 29 novembre 2020, il giorno del delitto, avevano 14 e 15 anni. E adesso, a distanza di quasi 3 anni, le condanne nei loro confronti sono state annullate. La Cassazione, infatti,

Uccisero con una trentina di coltellate il pusher di 42 anni Cristian Sebastiano. I due baby killer che il 29 novembre 2020, il giorno del delitto, avevano 14 e 15 anni. E adesso, a distanza ...Intanto per i due minorenni questo mese scadono i termini massimi di custodia cautelare e potrebbero venire scarcerati, tornando in libertà ...