"Avanti tutta". Il trionfo di Matteo Salvini: occhio a questa prima pagina | Guarda (Di sabato 4 marzo 2023) Vittoria italiana in Europa: è stato rinviato a data da destinarsi il via libera al bando sui motori a benzina e diesel, che era stato previsto per il 2035. Fermata la legge-kamikaze che era un inspiegabile regalo alla Cina, nazione-leader nella produzione di componenti per le auto elettriche. Stretta che avrebbe avuto conseguenze drammatiche sull'industria automobilistica italiana ed europea. Per quel che riGuarda l'Italia, in prima linea a battersi contro la stretta "green" c'erano Matteo Salvini e Giorgia Meloni, vicepremier e premier. Gli unici a protestare sono quelli del Pd, che insieme al M5s avevano votato a favore del bando ai motori a carburante, in barba ai 60mila lavoratori italiani che avrebbero rischiato di perdere il posto. L'Italia, sulla vicenda, ha fatto asse con la Germania. Ovvia e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Vittoria italiana in Europa: è stato rinviato a data da destinarsi il via libera al bando sui motori a benzina e diesel, che era stato previsto per il 2035. Fermata la legge-kamikaze che era un inspiegabile regalo alla Cina, nazione-leader nella produzione di componenti per le auto elettriche. Stretta che avrebbe avuto conseguenze drammatiche sull'industria automobilistica italiana ed europea. Per quel che ril'Italia, inlinea a battersi contro la stretta "green" c'eranoe Giorgia Meloni, vicepremier e premier. Gli unici a protestare sono quelli del Pd, che insieme al M5s avevano votato a favore del bando ai motori a carburante, in barba ai 60mila lavoratori italiani che avrebbero rischiato di perdere il posto. L'Italia, sulla vicenda, ha fatto asse con la Germania. Ovvia e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : ? Un primo grande risultato! Il voto sullo stop ai motori #diesel e #benzina in Europa, rinviato a data da destinar… - matteosalvinimi : La voce di milioni di italiani è stata ascoltata. Avanti tutta. - PauDybala_JR : ?? Grande prestazione di tutta la squadra! Next round meritato, avanti cosi!!! - beehamicomio : RT @MicheleGalvani: Allora non eravamo matti. #Mourinho, sempre con Mourinho. Avanti tutta mister @OfficialASRoma - marcoranieri72 : RT @matteosalvinimi: La voce di milioni di italiani è stata ascoltata. Avanti tutta. -

