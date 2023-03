Autonomia, Schlein: disegno Calderoli pericoloso, difendiamo Carta (Di sabato 4 marzo 2023) "L'aggressione squadrista dell'altro giorno è tanto più grave perché avvenuta davanti ad un luogo della conoscenza e del sapere, e devo dire che è straordinario vedere la risposta delle giovani ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) "L'aggressione squadrista dell'altro giorno è tanto più grave perché avvenuta davanti ad un luogo della conoscenza e del sapere, e devo dire che è straordinario vedere la risposta delle giovani ...

Autonomia, Schlein: disegno Calderoli pericoloso, difendiamo Carta
...a questo disegno pericoloso di autonomia differenziata che Calderoli forzando sta portando avanti scavalcando le Regioni, scavalcando il Parlamento". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein ...

Autonomia differenziata, Salvatore (Pd): 'Una pietra tombale sulle aree interne
La neo eletta all'assemblea nazionale Dem a sostegno della segretaria Schlein, insieme con il capogruppo in Consiglio comunale a Campobasso, Trivisonno, al collega Battista e l'assessore alle Politiche Sociali di Ripalimosani, ha lanciato una raccolta firme contro il ...

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA: IL PD VIRA A SINISTRA
Renzi festeggia la vittoria di Schlein, il partito ora è tutto a sinistra, facciamo subito il partito unico centrista. Via libera della conferenza delle regioni, al testo di legge sull'autonomia ...

Schlein, lavorare insieme a 5s e sinistra ecologista
Lo ha detto la segretaria del pd Elly Schlein a Firenze. I temi sono "la difesa della scuola pubblica, la difesa della sanità pubblica, la difesa del lavoro, il salario minimo, la difesa della ...

Cgil, in duecento alla manifestazione di Firenze
"Saremo in tanti a Firenze in piazza per esprimere solidarietà alla dirigente scolastica Annalisa Savino e denunciare il clima di violenza che si respira nel Paese. Anche qua, da Massa Carrara, solo n ...