Auto nella scarpata nel Teramano, due ragazzi morti (Di sabato 4 marzo 2023) Due ragazzi sono morti in seguito ad un incidente stradale avvenuto attorno alle 19.20 a Pietracamela, nel Teramano, sulla strada provinciale SP43 che conduce ai Prati di Tivo. In Auto con loro c'erano anche due ragazze che, sbalzate fuori dall'abitacolo, sono finite in una scarpata, in un punto impervio e sono ferite. Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 marzo 2023) Duesonoin seguito ad un incidente stradale avvenuto attorno alle 19.20 a Pietracamela, nel, sulla strada provinciale SP43 che conduce ai Prati di Tivo. Incon loro c'erano anche due ragazze che, sbalzate fuori dall'abitacolo, sono finite in una, in un punto impervio e sono ferite.

